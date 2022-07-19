Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
«Ъ»: Центробанк намерен кардинально изменить определение малого и среднего бизнеса 09:08
Инсайдер: видеокарта GeForce RTX 4090 на 60% быстрее GeForce RTX... 09:05
Радий Хабиров взял под личный контроль расследование ДТП с четырьмя погибшими... 09:02
Бывший бейсболист Шиллинг заявил, что баскетболистка Грайнер должна понести наказание 09:00
«Известия»: cтраховые полисы для упрощенных автомобилей могут подорожать... 09:00
Стоимость iPhone в России опустилась до февральского уровня 08:54
Генпрокуратура ДНР сообщила о результатах расследования взрыва в драмтеатре... 08:54
Госдеп США «глубоко озабочен» из-за смерти в ДНР британца Пола Ури 08:54
«Известия»: ретейлеры предоставят гарантию на технику по параллельному импорту... 08:48
Врач назвал признаки, указывающие на высокий уровень сахара в крови 08:46
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Аналитик Тимонин предсказал снижение цен на газ в ЕС при запуске «Северного потока»

close
100%
Global Look Press

При возобновлении поставок газа по «Северному потоку» цены на топливо в Евросоюзе (ЕС) могут серьезно уменьшиться. Об этом РИА «Новости» заявил консультант Vygon Consulting Иван Тимонин.

«К существенному снижению цен на европейском газовом рынке в ближайшее время может привести возобновление поставок по «Северному потоку», а также еще ряд факторов, — отметил Тимонин.

По его словам, цены на газ также могут понизиться из-за запуска новых СПГ-проектов. Однако при появлении новостей о задержке их ввода газовые котировки лишь только вырастут.

Он добавил, что одними из основных факторов роста цен на газ в Европе стала авария на заводе Freeport, а также резкое уменьшение поставок по «Северному потоку» из-за задержки возвращения Канадой турбины.

18 июля старший эксперт Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев заявил, что в ситуации с «Северным потоком – 2» сертификация может носить необязательный характер. По его словам, Германия может получить газ и без готового решения о вводе газопровода в эксплуатацию. При необходимости подобное решение могли бы принять очень быстро.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть