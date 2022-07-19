Аналитик Тимонин предсказал снижение цен на газ в ЕС при запуске «Северного потока»

При возобновлении поставок газа по «Северному потоку» цены на топливо в Евросоюзе (ЕС) могут серьезно уменьшиться. Об этом РИА «Новости» заявил консультант Vygon Consulting Иван Тимонин.

«К существенному снижению цен на европейском газовом рынке в ближайшее время может привести возобновление поставок по «Северному потоку», а также еще ряд факторов, — отметил Тимонин.

По его словам, цены на газ также могут понизиться из-за запуска новых СПГ-проектов. Однако при появлении новостей о задержке их ввода газовые котировки лишь только вырастут.

Он добавил, что одними из основных факторов роста цен на газ в Европе стала авария на заводе Freeport, а также резкое уменьшение поставок по «Северному потоку» из-за задержки возвращения Канадой турбины.

18 июля старший эксперт Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев заявил, что в ситуации с «Северным потоком – 2» сертификация может носить необязательный характер. По его словам, Германия может получить газ и без готового решения о вводе газопровода в эксплуатацию. При необходимости подобное решение могли бы принять очень быстро.