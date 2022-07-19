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«Известия»: ретейлеры предоставят гарантию на технику по параллельному импорту в России

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Владимир Песня/РИА «Новости»

Члены ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), среди которых «М.Видео», «Эльдорадо», «Ситилинк», «Все инструменты», «Яндекс.Маркет», Ozon и DNS, намерены предоставить годовую гарантию на поступившую в продажу в Россию по параллельному импорту электронику. Об этом сообщает «Известия» со ссылкой на директора организации Артема Соколова.

Поясняется, что гарантию распространят на бытовую технику, смартфоны, ноутбуки и другие устройства. В ситуации с маркетплейсами гарантия будет у техники, приобретаемой компания самостоятельно.

Как подчеркнул Соколов, в настоящий момент ретейлеры не дают гарантии на электронику.

«Именно для таких товаров мы решили предоставить гарантийный срок самостоятельно, чтобы сохранить сервис для людей. Компании имеют право устанавливать его по закону о защите прав потребителей. И поскольку производитель уже не делает этого, мы возьмем это обязательство на себя», — уточнил руководитель АКИТ.

В результате те торговые сети, что предоставят гарантию на технику и устройства, будут заключать договоры с сервисными центрами, предполагающие прием гаджетов на техническое обслуживание, ремонт в рамках гарантии.

Ранее появилась информация, что в маркетплейсах РФ стартовали продажи видеоигр, ввезенных по параллельному импорту.

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