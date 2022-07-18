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FT: ЕС призовет страны-члены немедленно сократить потребление газа

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РИА «Новости»

Еврокомиссия в ближайшие дни предложит странам — членам ЕС принять целевые показатели сокращения потребления газа, которые могут стать обязательными в случае перебоев в поставках, пишет Financial Times.

По данным издания, ЕК призовет государства союза к «немедленному» снижению потребления газа, так как без экономии топлива может не хватить зимой.

«Совместные действия сейчас будут менее разрушительными и дорогостоящими, они будут способствовать солидарности и помогут избежать необходимости незапланированных и несогласованных действий в дальнейшем, в возможной кризисной ситуации с истощением запасов газа», — говорится в проекте документа, который имеется в распоряжении FT.

Ранее глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что ЕК рассмотрит 20 июля стратегии действий Евросоюза на случай прекращения поставок газа из России. Об этом он сообщил по итогам встречи глав МИД ЕС в Брюсселе.

По его словам, Евросоюз готов к неожиданному прекращению поставок.

Он добавил, что страны ЕС не могут себе позволить усталости от санкций. Боррель выразил надежду, что Евросоюз продолжит поддерживать введенные ограничения.

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