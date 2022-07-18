В МЭА попросили страны ЕС немедленно сократить потребление газа

Международное энергетическое агентство (МЭА) посчитало, что европейские страны должны немедленно сократить потребление газа в условиях энергокризиса. Об этом сообщается на сайте организации.

«Первый незамедлительный шаг для заполнения европейских газовых хранилищ до надлежащего уровня до наступления зимы — это сокращение текущего потребления газа в Европе и размещение сэкономленного топлива в хранилищах», — отметил глава МЭА Фатих Бирол.

По его словам, европейский регион к началу зимы должен уменьшить потребление газа на 12 млрд кубометров, что сопоставимо 130 полным СПГ-танкерам. При этом нынешняя зима может стать настоящим испытанием для Европы.

Он добавил, что лидеры европейских стран должны выполнить несколько мер, которые помогут подготовиться к отопительному сезону. Речь идет о том, что необходимо внедрить аукционные платформы для потребителей промышленного газа, уменьшить его использование в энергосфере, улучшить взаимодействие между операторами, способствовать снижению спроса на газ в домохозяйствах и согласовывать режимы чрезвычайных ситуаций на европейском уровне.

14 июля Deutsche Bank сообщил, что жители Германии зимой могут перейти на дрова для обогрева своих домов из-за сокращения поставок газа Россией.