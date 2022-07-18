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The Telegraph: Запад перестает поддерживать Украину из-за экономических проблем

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Olivier Matthys/AP

Страны Запада постепенно ослабляют поддержку Украины из-за собственных экономических проблем и поражений ВСУ. Об этом пишет обозреватель The Telegraph Ричард Кемп.

По словам обозревателя, американцы были готовы помогать украинскому правительству и при этом терпеть последствия при условии, что ВСУ показывают успехи на поле боя. Однако в настоящее время Украина терпит поражения, когда в нее «уже вложены 54 млрд американских долларов».

Как прогнозирует Кемп, западные страны будут «давить» на Киев и принуждать президента Владимира Зеленского сесть за стол переговоров, так как для продолжения боевых действий Украине будет нужна большая экономическая помощь извне.

Обозреватель убежден, что поддержка стран Запада будет ослабевать по мере приближения зимы, когда вырастет спрос на нефть и газ.

Ранее сообщалось, что Евросоюз из-за серьезных проблем в экономике направит на помощь Украине €1 млрд вместо планируемых девяти.

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