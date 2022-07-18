Reuters: «Газпром» объявил форс-мажор по поставкам газа в одну из европейских стран

«Газпром» объявил форс-мажор по поставкам газа «одному из крупных потребителей», сообщает Reuters со ссылкой на письмо газовой компании.

Согласно информации агентства, речь в письме идет о Германии — форс-мажор касается поставок голубого топлива через газопровод «Северный поток». В письме сообщается, что с 14 июля «Газпром» не сможет выполнить свои обязательства по поставкам из-за «чрезвычайных» обстоятельств, которые не зависят от компании.

«Северный поток» был остановлен на плановое техническое обслуживание 11 июля.

Ранее, 15 июля, «Газпром» обратился к немецкому конгломерату Siemens с просьбой предоставить документы, позволяющие вернуть турбину для «Северного потока».

В компании напомнили, что газоперекачивающие агрегаты (ГПА) Siemens находятся в ремонте в Канаде и не могут быть возвращены в Россию из-за санкций, а существующие ГПА выработали межремонтный ресурс, в результате суточная производительность трубопровода с 16 июня снизилась на 40%.