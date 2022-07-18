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Bloomberg: инвесторы ожидают ослабления евро до отметки 0,9 доллара до конца года

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

До конца 2022 года курс евро может снизиться до отметки 0,9 доллара. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на прогнозы инвесторов и аналитиков.

В публикации указали, что 69% опрошенных аналитиков ожидают снижение евро до 0,9 доллара. При этом в пользу того, что европейская валюта переживет кризис заявили 16% участников опроса.

Также определенные сложности вызывает политический кризис в Италии из-за желания уйти в отставку текущего премьер-министра Марио Драги. Участники опроса опасаются, что страна снова будет затянута в проблемы из-за долга. Также на ухудшение прогноза влияет ожидание рецессии, так как большинство инвесторов ожидают ее с вероятность больше, чем 50%.

17 июля экономист Григор Сарийски заявил, что низкий курс евро, который впервые с 2002 года опустился ниже стоимости американского доллара, катастрофически повлияет на экономики Евросоюза (ЕС) и США, но будет выгоден для России и уже принес ей больше денег.

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