Bloomberg: инвесторы ожидают ослабления евро до отметки 0,9 доллара до конца года

До конца 2022 года курс евро может снизиться до отметки 0,9 доллара. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на прогнозы инвесторов и аналитиков.

В публикации указали, что 69% опрошенных аналитиков ожидают снижение евро до 0,9 доллара. При этом в пользу того, что европейская валюта переживет кризис заявили 16% участников опроса.

Также определенные сложности вызывает политический кризис в Италии из-за желания уйти в отставку текущего премьер-министра Марио Драги. Участники опроса опасаются, что страна снова будет затянута в проблемы из-за долга. Также на ухудшение прогноза влияет ожидание рецессии, так как большинство инвесторов ожидают ее с вероятность больше, чем 50%.

17 июля экономист Григор Сарийски заявил, что низкий курс евро, который впервые с 2002 года опустился ниже стоимости американского доллара, катастрофически повлияет на экономики Евросоюза (ЕС) и США, но будет выгоден для России и уже принес ей больше денег.