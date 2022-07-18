Минэкономики ФРГ заявило, что сценарий использования «Северного потока — 2» не актуален

Официальный представитель министерства экономики Германии Беате Барон заявила, что несмотря на значительное снижение поставок газа из России и начало отбора уже закупленного «голубого топлива» из резервуаров, сценарий использования «Северного потока — 2» остается не актуальным, сообщает РИА «Новости».

«Nord Stream 2 не сертифицирован, не имеет правового разрешения [на эксплуатацию]. Этот вопрос не актуален», — заявила Барон.

Прекращение поставок российского газа через газопровод «Северный поток» связано с тем, что в настоящее время трубопровод закрыт на плановый ремонт, возобновление его работы планируется 21 июля.

Ранее вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил, что если газопровод не возобновит работу, компаниям придется остановить производство, уволить своих работников.

Россия обеспечивает примерно 35% поставок газа в Германию, до начала спецоперации на Украине РФ поставляла 55%.