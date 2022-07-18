Песков переадресовал «Газпрому» вопрос о возобновлении прокачки газа по «Северному потоку»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал «Газпрому» вопрос о полномасштабном возобновлении прокачки газа по «Северному потоку — 1» в связи с сообщениями о предоставлении Канадой турбин компании Siemens, которые находились там в ремонте.

Представитель Кремля обратил внимание на то, что все сообщения об этом появились в средствах массовой информации, ни компании, ни покупатели не давали официальных заявлений.

В связи с этим Песков предложил журналистам обратиться с этим вопросом к «Газпрому». Об этом он сказал в ходе ежедневного брифинга.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники сообщила, что Канада отправила в Германию отремонтированную газовую турбину Siemens Energy, используемую для подачи газа по газопроводу «Северный поток», 17 июля.

Позднее российский «Газпром» обратился к немецкому конгломерату Siemens c просьбой предоставить документы, позволяющие вывезти газотурбинный двигатель для компрессорной станции «Портовая», чтобы отремонтировать газопровод «Северный поток».