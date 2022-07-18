Крупнейшие ретейлеры Франции договорились экономить электричество

Крупнейшие сети розничной торговли Франции заключили соглашение о снижении потребления электроэнергии с 15 октября 2022 года из-за угрозы отключения электричества. Об этом сообщается на сайте федерации розничной торговли Periferm.

«Этот протокол должен быть долгосрочным, пришло время энергетической трезвости, которая глубоко изменит наши привычки потребления. Меры на ежедневной основе должны исполняться уже с 15 октября», — отметил президент Perifem Тьерри Котийяр.

Он добавил, что работа, которая началась 30 июня, позволила определить меры для ряда ретейлеров, которые смогли сократить потребление электроэнергии и избежать отключения. При этом в рамках закона от 2018 года все торговые компании страны работают над общим снижением потребления электричества на 40% к 2030 году. Однако для эффективной работы нужна помощь правительства.

По его словам, в этом году счет за электроэнергию составил почти треть (30%) от чистого дохода. Если же стоимость электричества в следующем году вырастет в два раза, то ретейлеры серьезно ослабнут, а цены вырастут. Поэтому в этом вопросе важна коллективная работа, чтобы избежать сильного влияния на цены для конечных потребителей.

В начале июля правительство Японии впервые за семь лет ввело режим экономии электроэнергии и призвало граждан и предприятия сократить его потребление до конца лета. Такое решение связано с расчетами о запасах электроэнергии. Согласно данным правительства, при наступлении сильной жары почти во всех районах Японии за исключением Окинавы и острова Хоккайдо коэффициент запаса электроэнергии может составить 3,7%, что лишь немного больше критического уровня равному 3%.