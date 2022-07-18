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FT: Германия может отказаться от производства ряда товаров из-за дефицита газа

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Германия может перестать производить ряд товаров из-за дефицита газа предстоящей зимой. Об этом Financial Times заявил представитель немецкой Ассоциации химической промышленности Йорг Ротермель.

«Сейчас есть опасность, что мы в Германии больше не сможем производить определенные вещи, потому что просто не будет газа или же цены на энергию будут так высоки, что это будет невыгодно», — отметил Ротермель.

По его словам, при возможном дефиците газа у компаний есть четкие рекомендации по переходу на другие виды топлива, в частности на нефть и уголь. Однако в химической промышленности таким образом можно заместить не более 3% потребления газа.

По словам генерального директора крупнейшего в стране производителя аммиака и поставщика удобрений SKW Stickstoffwerke Piesteritz Петра Цингра, если Россия неожиданно прекратит поставки газа, то организация просто будет вынуждена остановить производство.

Ранее в понедельник газета Bild писала, что германское правительство ожидает, что зимой 2022/2023 года в регионах страны может быть объявлена чрезвычайная ситуация в связи с дефицитом газа.

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