Банки Нигерии решили обсудить с «Газпромбанком» переход на операции в нацвалютах

Нигерийские банки решили провести переговоры с «Газпромбанком» по поводу проведения торговых расчетов в национальных валютах. Об этом РИА «Новости» заявил посол Нигерии в РФ Абдуллахи Шеху.

«Процесс идет. Мы обсуждаем с Газпромбанком, как лучше это сделать. Несколько нигерийских банков уже участвуют в обсуждении. И мы надеемся, что найдем способ для ведения торговли в нацвалютах», — отметил Шеху.

По его словам, также сейчас ведутся переговоры по поводу подключения нигерийских банков к российскому аналогу SWIFT, то есть к Системе передачи финансовых сообщений (СПФС).

Он добавил, что возможность подключения к СПФС у банков Нигерии есть. Однако для этого потребуются определенные технологические решения.

11 июля президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры, в ходе которых обсудили наращивание экономического сотрудничества. В частности, стороны обсудили наращивание объемов торговли, использование при расчетах национальных валют и продолжение бесперебойных поставок российских энергоносителей.