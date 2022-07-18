РБК: оптимизм российского бизнеса опустился до минимума за 13 лет

В июне настроения российских частных компаний в отношении перспектив на ближайшие 12 месяцев стали наихудшими за всю историю наблюдений с 2009 года, сообщает РБК со ссылкой на опрос Russia Business Outlook глобального провайдера финансовой информации S&P Global.

Оценка оптимизма бизнеса рассчитывается как разница между долей компаний, которые планируют увеличение своего выпуска в ближайший год, и долей компаний, ожидающих спада. В июне 2022 года это сальдо сократилось до 5%, хотя еще в феврале оно было 34%. Предыдущий антирекорд был установлен осенью 2020 года во время пандемии коронавируса, тогда сальдо настроений оказалось 6% в пользу оптимистов.

Среди главных угроз опрошенные называли растущие цены на сырье, влияние санкций на глобальный спрос и снижение покупательной способности на внутреннем рынке, сложности с покупкой ресурсов и сырья за рубежом из-за расторжения контрактов многими поставщиками.

При этом российские компании видят новые возможности роста. Например, опрошенные считают, что из-за ухода иностранного бизнеса в России открываются возможности для ускоренного импортозамещения и перспективы для наращивания рыночной доли.

Опрос проводился среди 500 российских компаний, из которых 250 связаны с обрабатывающей промышленностью, а другая половина является поставщиком услуг.

Ранее сообщалось, что с марта по июнь 2022 года в России закрылись 113,5 тыс. коммерческих предприятий, это на 17,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.