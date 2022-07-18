«Ъ»: Россия планирует отказаться от закупок западной техники в ЕАЭС

Россия внесла в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) предложения по изменению правил госзакупок вычислительной техники, серверов и систем хранения данных в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на новую редакцию правил Минпромторга.

Минпромторг подтвердил изданию концепцию документа. В ведомстве отметили, что российская сторона согласна на поставки евразийской электроники при соблюдении нескольких условий: ЕАЭС должен отслеживать происхождение электроники, проверяя полный список конструкторской документации на изделие, исключительных прав на товарный знак и образцов исходного кода софта, собственных производственных мощностей или контрактной сборки в стране. Также обязательным может стать наличие сервисных центров по обслуживанию техники, не находящихся под контролем иностранных структур.

В результате этих изменений Россия планирует добиться реального производства в странах ЕАЭС и избежать получения членами союза прибыли от продажи перемаркированной западной техники.

В ЕЭК рассказали, что ждут российских предложений, которые затем будут направлены в рабочую группу антимонопольного ведомства.

При этом собеседники газеты рассказали, что участники рабочей группы уже ознакомились с содержанием предложения Минпромторга. В материале отмечается, что требование об отсутствии контролирующих инвесторов из стран ЕАЭС не вызвало больших возражений, но требование использовать для производства серверов только материнские платы союзного производства вызывало обеспокоенность. Источники пояснили, что такое производство есть только в России, что позволяет ей обрести монополию.

Ранее отечественные производители захотели ввести запрет на беспошлинный ввоз в страны ЕАЭС европейского сахара.