Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Кадыров заявил о полном укомплектовании четырех чеченских подразделений... 07:00
Посол в РФ: Нигерия допускает возможность рассмотрения запроса о признании ЛНР и... 06:54
Власти Шри-Ланки объявили чрезвычайное положение 06:53
Аршавин назвал неспортивным решение «Пари НН» об уходе Кержакова 06:50
Власти Запорожья сообщили о закреплении ВСУ на позициях благодаря советским... 06:49
Индия попросила Китай вывести войска со спорных территорий 06:43
Власти Шри-Ланки объявили в стране режим ЧП 06:36
Боец Харитонов: хочу двойное гражданство, но за измену это не считаю 06:25
WSJ: Европа наращивает объемы транспортируемой из России нефти, чтобы успеть... 06:21
Убийца Абэ на протяжении многих лет делился планами о своем преступлении... 06:21
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

«Ъ»: Россия планирует отказаться от закупок западной техники в ЕАЭС

Россия внесла в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) предложения по изменению правил госзакупок вычислительной техники, серверов и систем хранения данных в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на новую редакцию правил Минпромторга.

Минпромторг подтвердил изданию концепцию документа. В ведомстве отметили, что российская сторона согласна на поставки евразийской электроники при соблюдении нескольких условий: ЕАЭС должен отслеживать происхождение электроники, проверяя полный список конструкторской документации на изделие, исключительных прав на товарный знак и образцов исходного кода софта, собственных производственных мощностей или контрактной сборки в стране. Также обязательным может стать наличие сервисных центров по обслуживанию техники, не находящихся под контролем иностранных структур.

В результате этих изменений Россия планирует добиться реального производства в странах ЕАЭС и избежать получения членами союза прибыли от продажи перемаркированной западной техники.

В ЕЭК рассказали, что ждут российских предложений, которые затем будут направлены в рабочую группу антимонопольного ведомства.

При этом собеседники газеты рассказали, что участники рабочей группы уже ознакомились с содержанием предложения Минпромторга. В материале отмечается, что требование об отсутствии контролирующих инвесторов из стран ЕАЭС не вызвало больших возражений, но требование использовать для производства серверов только материнские платы союзного производства вызывало обеспокоенность. Источники пояснили, что такое производство есть только в России, что позволяет ей обрести монополию.

Ранее отечественные производители захотели ввести запрет на беспошлинный ввоз в страны ЕАЭС европейского сахара.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть