Посол Нигерии в РФ: страны обсуждают использование в африканской стране карт «Мир»

Посол Нигерии в России Абдуллахи Шеху в интервью РИА «Новости» рассказал, что финансовые учреждения его страны обсуждают с российскими партнерами возможность использования в стране карт платежной системы «Мир».

«Сегодня, если вы едете в Африку, вам нужно иметь с собой наличные — в долларах, в евро, в фунтах. Рубли вряд ли получится обменять», — добавил дипломат.

Ранее сообщалось, что карты платежной системы «Мир» начали принимать в Южной Корее для оплаты товаров и услуг.

До этого президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян заявил, что прием карт «Мир» нужно обеспечить на территории дружественных России стран, в том числе бывшего СНГ и государств юго-запада Азии.