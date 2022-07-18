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В Германии опасаются «разрушительных последствий» без «Северного потока»

Forbes: без «Северного потока» остановится немецкая промышленность и пострадает население

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Global Look Press

Германию ждут серьезные проблемы, если газопровод «Северный поток» не будет запущен после остановки на плановое обслуживание, говорится в статье, опубликованное Forbes.

В настоящее время трубопровод закрыт на плановый ремонт, возобновление его работы планируется 21 июля, однако ряд официальных лиц считают, что он вовсе может прекратить работу, пишет издание. Так как Германия сильно зависит от импорта российских энергоносителей, сокращение поставок может нанести серьезный ущерб немецкой экономике, говорится в материале. По данным автора статьи, в настоящее время Россия обеспечивает примерно 35% поставок газа в Германию, до начала спецоперации на Украине РФ поставляла 55%.

По словам вице-канцлера Германии Роберта Хабека, если газопровод не возобновит работу, компаниям придется «остановить производство, уволить своих работников», рухнут цепочки поставок, люди «залезут в долги», чтобы оплатить счета за отопление, которые, по прогнозам, следующей зимой могут утроиться.

А пока Германия постепенно возвращается к использованию угля в качестве источника энергии, власти ищут пути для увеличения поставок СПГ в страну, в частности рассматривая партнерство с США, однако в стране нет соответствующей инфраструктуры и для ее строительства потребуются «огромные капиталовложения», пишет Forbes.

Ранее депутат бундестага Штеффен Котре потребовал скорее ввести в эксплуатацию «Северный поток — 2» как «коммуникативный мост» между Германией и Россией.

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