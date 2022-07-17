Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
ТАСС сообщил о задержании замначальника ГУ МВД по Запорожской области Селиванова 18:49
SpaceX запустила ракету-носитель с 53 мини-спутниками для интернет-сети Starlink 18:49
В Госдуме заявили, что туристический сбор должен стать постоянным, поскольку идет... 18:43
В «Питтсбурге» рассказали, на что пошли в команде, чтобы... 18:40
Вайкуле выступила на дне рождения миллионера после слухов о борьбе с раком 18:37
Британское танцевальное училище посчитало балет проявлением расизма и отказалось от него 18:36
Госдеп: у Саудовской Аравии, ОАЭ и Кувейта есть мощности для увеличения объема... 18:24
Агент Слуцкого будет заниматься поиском клуба для Дзюбы 18:22
Глава МИД Финляндии заявил об отсутствии роста напряженности с Россией из-за... 18:21
Пострадавшие от украинских обстрелов жители Изюма будут эвакуированы в Россию 18:14
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Госдеп: США к концу года могут отказаться от интервенции на рынке нефти

close
100%
J. Scott Applewhite/AP

Cтарший советник Госдепартамента США по энергетической безопасности Амос Хохштейн заявил, что Соединенные Штаты к концу 2022 года могут отказаться от интервенции на рынке нефти. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал CBS.

Представитель Госдепа подчеркнул, что это будет возможно благодаря возможному увеличению объемов добытой нефти на 1 млн баррелей в сутки на территории США, которое ожидает администрация президента.

По словам Хохштейн, мировые цены уже демонстрируют значительное снижение — до примерно $100 со $120 за баррель.

Ранее старший советник Госдепартамента США по энергетической безопасности заявил, что Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Кувейт обладают необходимыми мощностями для увеличения объема своей нефтедобычи.

До этого наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман заявил, что королевство может нарастить нефтедобычу максимум до 13 млн баррелей в день с нынешних 10 млн. Об этом бен Салман объявил на открытии саммита глав государств Персидского залива и США.

Он отметил, что на этом уровне добычи сырья возможности страны увеличивать производство углеводородов будет исчерпано.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть