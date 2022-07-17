Госдеп: США к концу года могут отказаться от интервенции на рынке нефти

Cтарший советник Госдепартамента США по энергетической безопасности Амос Хохштейн заявил, что Соединенные Штаты к концу 2022 года могут отказаться от интервенции на рынке нефти. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал CBS.

Представитель Госдепа подчеркнул, что это будет возможно благодаря возможному увеличению объемов добытой нефти на 1 млн баррелей в сутки на территории США, которое ожидает администрация президента.

По словам Хохштейн, мировые цены уже демонстрируют значительное снижение — до примерно $100 со $120 за баррель.

Ранее старший советник Госдепартамента США по энергетической безопасности заявил, что Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Кувейт обладают необходимыми мощностями для увеличения объема своей нефтедобычи.

До этого наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман заявил, что королевство может нарастить нефтедобычу максимум до 13 млн баррелей в день с нынешних 10 млн. Об этом бен Салман объявил на открытии саммита глав государств Персидского залива и США.

Он отметил, что на этом уровне добычи сырья возможности страны увеличивать производство углеводородов будет исчерпано.