Делегация России выступила на заседании G20

Российская делегация выступила на заседании министров финансов и управляющих центральными банками стран-участниц G20.

Представители России отметили, что из-за введения финансовых мер в качестве санкций «в мировой финансовой архитектуре происходят тектонические сдвиги, которые способствуют дальнейшей фрагментации мировой финансовой системы».

Также сообщается, что большинство стран отметили необходимость снятия всех ограничений для нормального функционирования глобального рынка удобрений и продовольствия.

«Несмотря на усилия председательствующей стороны, встреча глав министерств финансов стран завершилась без принятия итогового коммюнике», — говорится в публикации на сайте Минфина России.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что члены G20 достигли согласия по многим вопросам, несмотря на то, что они не могут обнародовать совместное заявление по итогам встречи министров финансов и глав центробанков из-за споров вокруг ситуации на Украине.