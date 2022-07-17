Греф рассказал, как сдержать укрепление рубля

Глава Сбербанка Герман Греф объяснил, почему укрепился курс рубля. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Рубль укрепился по двум причинам. Во-первых, перевод валюты за границу из-за финансовых санкций усложнился — валюта начала накапливаться на банковских счетах. Во-вторых, торговые санкции и самосанкции иностранных компаний ограничили импорт — валюту стало сложнее тратить», — сказал он.

Греф добавил, что сдержать курс рубля можно за счет валютных интервенций или за счет расширения возможностей для импорта.

Также он отметил, что покупки твердой валюты для накопления Фонда национального благосостояния недоступны, поэтому Минфин изучает возможности покупок юаня и других мягких валют.

«А далее ситуация с курсом будет исправляться за счет перестройки логистики на торговлю с нейтральными странами», — заключил глава банка.

Ранее ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» заявил, что политика российских властей по ограничению укрепления рубля привела к тому, что постепенно стала вырисовываться некая «красная линия», до которой возможно усиление российской валюты.