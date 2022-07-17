В США понадеялись на скорые заявления ОПЕК по наращиванию нефтедобычи

Вашингтон рассчитывает на то, что в ближайшие недели от ОПЕК последуют заявления, которые касаются увеличения добычи нефти. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

«Я лишь остановлюсь на том, что относительно этого сказал президент США, что мы надеемся в ближайшие недели услышать дополнительные заявления», — отметил сотрудник администрации США высокого ранга на специальном брифинге.

При этом позицию Саудовской Аравии, которая касается увеличения объемов добычи нефти, чиновник называть не стал.

8 мая газета The Telegraph сообщала, что страны мирового нефтяного картеля ОПЕК, в первую очередь Саудовская Аравия, отказались от увеличения добычи нефти по запросу Запада по той причине, что повышение добычи нефти снизит доходы этих стран от экспорта энергоресурсов.