Das Erste: в ФРГ растет количество немцев за чертой бедности

В Германии увеличилось количество немцев, находящихся за чертой бедности, пишет das Erste.

«Две текущие статистические данные рисуют мрачную картину социальной ситуации в Германии: продовольственные банки в настоящее время обеспечивают больше людей, чем когда-либо прежде, а Федеральное ведомство впервые представило неутешительные данные о бездомных», — говорится в публикации.

По информации издания, за чертой бедности находятся 13,8 млн немцев. Более 2 млн человек пользуются услугами продовольственных банков. Количество бездомных оценивается примерно в 233 тыс. человек. Эксперты связывают рост этих показателей с пандемией, инфляцией и конфликтом на Украине.

«Продовольственные банки работают на пределе возможностей и сообщают, что к ним приходит много людей, которые до этого как-то сводили концы с концами и впервые вынуждены обратиться за помощью», — поделился глава некоммерческой ассоциации продовольственных банков Германии Tafel Йохен Брюль.

Ранее сообщалось, что расходы Германии на уплату процентов по госдолгу в 2023 году вырастут с 16 до почти 30 млрд евро из-за политики привязки размера выплат по долгу к уровню инфляции.