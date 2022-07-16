Орешкин не исключил, что Банк России 22 июля снизит ключевую ставку

Помощник президента России Владимира Путина Максим Орешкин не исключил, что российский Центробанк 22 июля примет решение о снижении ключевой ставки, пишет ТАСС.

В то же время газета «Известия» со ссылкой на аналитиков из крупнейших кредитных организаций написала, что Банк России снизит ключевую ставку на 0,5 п.п., до 9%, на заседании 22 июля.

Накануне экономисты и финансисты, которых опросила «Газета.Ru», спрогнозировали, что 22 июля регулятор снизит ключевую ставку до значений 8,5% — 9% годовых. По словам аналитиков, после этого ставки по вкладам и кредитам упадут до 7-7,5% и 14-15% соответственно. Но на рубль решение российского Центробанка не повлияет.

Также Орешкин допустил, что инфляция в России во втором квартале 2023 года окажется ниже, чем в Евросоюзе.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что снижение ключевой ставки в стране может занять до двух с половиной лет.