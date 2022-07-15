ВТБ поддержал запрет на выход иностранных банков с российского рынка

ВТБ поддержал запрет на выход иностранных банков из активов в РФ до тех пор, пока «дочки» российских кредитных организаций за рубежом лишены возможности нормально функционировать, сообщает пресс-служба кредитной организации.

В компании уверены, что проблемы нужно урегулировать на взаимной основе.

«Мы считаем неприемлемыми действия западных властей в отношении наших банков в Германии и Великобритании и уверены, что проблемы должны быть урегулированы на взаимной основе», — говорится в сообщении.

Глава ВТБ Андрей Костин ранее заявил, что в России нужно ограничить работу иностранных банков в ответ на санкции. По его словам, «дочки» ВТБ с хорошим капиталом и балансом в Германии и Англии «забрали просто так».

Напомним, ряд российских крупнейших банков, в том числе Сбербанк и ВТБ, попали под блокирующие санкции некоторых западных стран. Такие ограничения предполагают блокировку активов банков в этих странах и запрет резидентам этих государств вести с ними бизнес.

Как отметил замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев, в ответ на санкции было решено приостановить выдачу разрешений на продажу «дочек» иностранных банков в России.

«У наших госбанков, которые находятся под санкциями, и вообще у наших банков под санкциями возникли довольно серьезные проблемы с работой по расшивке ситуаций со своими банками, которые находятся за рубежом. В некоторых случаях даже наблюдается такое, что они (иностранные регуляторы - ИФ) устраняют право акционера управлять - реально правовой беспредел. Мы обсудили на нашей подкомиссии, что мы не будем сейчас, пока ситуация не улучшится, давать в части разрешения на продажу активов иностранных банков в России. Если будут поступать (обращения - ИФ), будем отклонять», — приводит его слова «Интерфакс».

Кроме того, Моисеев отметил, что вопроса о перспективах передачи «дочек» иностранных банков в управление локальным участникам рынка пока в повестке нет. Однако он не исключил его появления.