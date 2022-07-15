Мантуров заверил, что Россия не будет национализировать иностранный бизнес

Вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что Россия не собирается национализировать предприятия иностранного бизнеса, а ищет взаимовыгодные пути решения сложившейся ситуации. Об этом сообщает РИА «Новости».

15 июля Мантуров выступал перед парламентом. В ходе своей речи он назвал сложившуюся ситуацию «очень чувствительной темой». Согласно приведенным им данным, в России насчитывается 25 тыс. иностранных компаний или компаний с иностранным капиталом, 150 из которых решили уйти с российского рынка или в данным момент готовятся к этому.

«То есть 150 и 25 тысяч — это разница большая», — сказал Мантуров.

Вице-премьер также поблагодарил депутатов за принятие законопроекта, который разрешает при резком уходе собственника перехватить управление компанией, чтобы обеспечить сохранность коллектива, загрузку, выплату зарплат и налогов. По его словам, документ является своеобразным посылом иностранному бизнесу «как и какие решения» будут приниматься в стране.

«Мы не заинтересованы в национализации или в отъеме каких-то предприятий, Боже упаси. Мы хотим комфортных, взаимовыгодных, рабочих отношений», — подчеркнул он.

15 июля Государственная дума утвердила министра промышленности и торговли Дениса Мантурова на должность заместителя председателя правительства России. Президент России Владимир Путин подписал назначение. Во время рассмотрения его кандидатуры чиновник выступил перед парламентариями. Он рассказал о сокращении производства автомобилей, призвал отказаться от рыночной промышленной политики и заявил, что в стране нет проблем с удобрениями. Главные заявления Мантурова читайте в материале «Газеты.Ru».