Минэкономики: Германия не обсуждает с Канадой поставку новых турбин для «Северного потока»

Германия не обсуждает с Канадой поставку новых турбин для газопровода «Северный поток». Об этом сообщил представитель Министерства по делам экономики и защиты климата страны, передает ТАСС.

«До сих пор речь шла о турбине, которая, как заявляет российская сторона, необходима для завершения технических работ на «Северном потоке». Все вертится вокруг этой турбины, разрешение было получено», — сказал он.

10 июля стало известно, что Канада вернет Германии отремонтированную турбину Siemens для газопровода «Северный поток».

14 июля премьер-министр Канады Джастин Трюдо выступил в защиту решения своего правительства о возвращении в Германию подпадающих под санкции турбин для газопровода «Северный поток — 1», назвав это «очень трудным» решением.

Ранее сообщалось, что поставки топлива по «Северному потоку — 1» — ключевому маршруту из России в Европу — прекратились 11 июля из-за начала техобслуживания, которое продлится до 21-го числа этого месяца.