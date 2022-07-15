В «Газпроме» заявили о сокращении добычи газа на 10,4% и продаж в зарубежье на 33%

Российская транснациональная энергетическая компания «Газпром» добыла с 1 января по 15 июля 2022 года 249,7 млрд кубометров газа, что меньше на 10,4% по сравнению с показателем за аналогичный период 2021 года. Об этом пресс-служба корпорации сообщила в своем официальном Telegram-канале.

Объемы продаж топлива странам дальнего зарубежья сократились на 33,1%, до 71,9 млрд кубометров. В «Газпроме» подчеркнули, что поставляют газ в соответствии с заявками.

В компании со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe (GIE) указали, что в европейских газохранилищах на 13 июля находилось 36,9 млрд кубометров топлива. Это почти вдвое меньше необходимого объема.

Ранее 15 июля сообщалось, что поставки газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири» в рамках контракта между «Газпромом» и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC) продолжают расти. Объем поставленного газа в компании не раскрыли.

Накануне президент России Владимир Путин подписал закон, который обязывает «Газпром» перечислить на счет бюджета страны дополнительно 1,248 трлн руб. в виде налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ).