Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
У звезды «Игры престолов» Софи Тернер родилась дочь 13:22
В Роспотребнадзоре напомнили, что ПЦР-тесты обязательны для прибывающих из-за... 13:20
Горьковский автозавод подал заявку на регистрацию товарных знаков «Чайка» и... 13:20
Депутат Кузнецов призвал Генпрокуратуру проверить выступление «Би-2»... 13:19
Продюсер «Клиники» арестован по обвинению в изнасиловании 13:16
Песков не знает, проходил ли Путин ревакцинацию 13:14
В Кремле прокомментировали отставки европейских премьеров 13:12
Корчевников опроверг собственную смерть и пожаловался на «бесов» 13:12
В Люберцах произошла массовая драка с участием мигрантов, охраны и местных... 13:07
New York Post: бывшую жену Дональда Трампа нашли мертвой на лестнице 13:03
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

В «Газпроме» заявили о сокращении добычи газа на 10,4% и продаж в зарубежье на 33%

close
100%
Алексей Даничев/РИА «Новости»

Российская транснациональная энергетическая компания «Газпром» добыла с 1 января по 15 июля 2022 года 249,7 млрд кубометров газа, что меньше на 10,4% по сравнению с показателем за аналогичный период 2021 года. Об этом пресс-служба корпорации сообщила в своем официальном Telegram-канале.

Объемы продаж топлива странам дальнего зарубежья сократились на 33,1%, до 71,9 млрд кубометров. В «Газпроме» подчеркнули, что поставляют газ в соответствии с заявками.

В компании со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe (GIE) указали, что в европейских газохранилищах на 13 июля находилось 36,9 млрд кубометров топлива. Это почти вдвое меньше необходимого объема.

Ранее 15 июля сообщалось, что поставки газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири» в рамках контракта между «Газпромом» и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC) продолжают расти. Объем поставленного газа в компании не раскрыли.

Накануне президент России Владимир Путин подписал закон, который обязывает «Газпром» перечислить на счет бюджета страны дополнительно 1,248 трлн руб. в виде налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ).

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть