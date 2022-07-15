Bloomberg: ЕС отправит Украине €1 млрд вместо девяти из-за проблем в экономике

Евросоюз из-за серьезных проблем в экономике направит на помощь Украине €1 млрд вместо планируемых девяти. Об этом сообщает Bloomberg.

«Крупная помощь Украине, которую Евросоюз обещал в мае, похоже, отодвигается на второй план, потому что блок сталкивается с перспективой серьезных экономических проблем», — говорится в публикации.

В материале сказано, что ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила направить Украине €9 млрд в качестве экстренных кредитов. Однако пока удалось договориться только о первоначальном транше в размере €1 млрд. Сообщается, что основная часть пакета помощи была заблокирована из-за разногласий между ЕК и Германией, которая выступала за предоставление Киеву не кредитов, а грантов.

Кроме того, Германия хочет сократить объем своих обязательств по кредитам для Украины. Сообщается, что Берлин уже передал Киеву €1 млрд безвозвратных грантов через МВФ.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что предложение Еврокомиссии выделить Украине большую часть финансов из плана по восстановлению страны, который Киев оценивает в $750 млрд, пугает ряд стран Евросоюза. Одной из причин является возможная коррупция.

4 июля украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что план восстановления Украины оценивается в $750 млрд, а его основным источником должны стать конфискованные активы России.