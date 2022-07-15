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«Ъ»: бизнес выступил против оборотных штрафов за превышение квот выбросов

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usgg.ru

Крупные промышленные предприятия в России выступили категорически против инициативы Минприроды по введению оборотных штрафов за превышение квот выбросов вредных веществ в атмосферу, пишет газета «Коммерсантъ».

В Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) полагают, что объем таких штрафов может превысить 300 млрд руб. в год. Это может привести к тому, что компании перестанут существовать из-за столь огромной суммы уплаты.

Власти на сегодняшний день проводят эксперимент, в соответствии с которым предприятия должны снижать выбросы до разрешенных квот, в 12 российских городах, где сложилась наиболее неблагополучная ситуация с качеством воздуха. С июля количество городов-участников увеличат до 41. Предприниматели опасаются, что после этого масштаб штрафов может радикально вырасти. Эксперимент продлится до 2027 года.

Минприроды в начале 2022 года подготовило поправки к КоАП о штрафах за превышение допустимого уровня выброса отравляющих веществ в атмосферу. В соответствии с инициативой министерства, предприниматели должны платить от 5% до 10% от выручки. Документ должен вступить в силу в сентябре 2023 года.

В середине июня сообщалось, что объем вредных выбросов в России поднялся на 1,5% за прошлый год, до 17,2 млн тонн из-за восстановления производства, вплотную приблизившись к показателям до пандемии.

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