В Минтруде намерены привязать количество бюджетных мест в вузах к потребностям экономики

В законе о занятости населения, вероятно, появится несколько новых статей, усиливающих взаимодействие центров занятости с вузами, университетами в целях трудоустройства выпускников. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на предварительную редакцию проекта поправок в закон о занятости.

По информации издания, одна из статей предполагает влияние служб занятости на распределение бюджетных мест в вузах и колледжах.

В результате службы занятости получат право на участие в определении контрольных показателей приема на обучение по профессиям, специальностям, направлениям подготовки за счет бюджетных средств.

Данный законопроект еще включает в себя комплексное регулирование трудоустройства выпускников.

Службы занятости ведут работу с центрами карьеры в вузах и содействуют в организации стажировок, следует из проекта. Службы занятости будут содействовать в поиске работы лицам, получившим высшее образование, через ярмарки вакансий, помощь в переезде.

Ранее Superjob заявлял, что с начала года число вакансий в туризме сократилось более чем на треть.