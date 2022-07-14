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Handelsblatt: Европа не в состоянии выработать общий план на случай дефицита газа

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Kacper Pempel/Reuters

Страны Евросоюза не могут согласовать план действий на случай дефицита энергоносителей и лихорадочно пытаются заключить соглашения о солидарности, пишет Кристоф Хэрварц в немецком издании Handelsblatt.

Автор статьи отмечает, что в случае, если в кризисное время каждая страна будет думать только о себе, многие государства рискуют столкнуться с дефицитом топлива. Он сделал отсылку к словам эксперта в области энергетики Вальтера Больца, убежденного, что выработка единой стратегии и заключение соглашений будут иметь решающее значение грядущей зимой.

«Важно, чтобы члены Евросоюза сохранили солидарность. Если у них не получится этого, то некоторые страны, в том числе Германия, столкнутся с более серьезными проблемами», — пояснил аналитик.

В статье отмечается, что на фоне риска дефицита не все страны спешат заключать соглашения о солидарности, несмотря на призывы Еврокомиссии. В пример ставятся действия французских властей, заявивших о необходимости прояснения юридических моментов и изучения возможностей поставок газа в ФРГ из Франции перед заключением соглашения.

Ранее глава МИД ЕС Жозеп Боррель заявил, что эмбарго на российскую нефть не вызвало рост цен на энергоресурсы.

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