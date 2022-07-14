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Австрийская нефтегазовая компания OMV заполнила газовые хранилища почти на 80%

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Крупнейшая нефтегазовая компания из Австрии OMV заполнила газохранилища почти на 80%, зарезервировав дополнительные газотранспортные мощности. Это позволит компании осуществлять поставки газа из источников, альтернативных России, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление OMV.

В компании заявили, что с марта 2022 организация непрерывно занималась наполнением газохранилищ, именно благодаря этому сейчас они заполнены на 80%.

«Компания забронировала на следующий газовый год, с 1 октября 2022 по 30 сентября 2023 года, дополнительные транспортные мощности в Европе, которые позволят импортировать объемы этого вида топлива, эквивалентные 40 тераваттам электроэнергии», — уточнили в OMV.

По словам представителей компании, отбор топлива будет происходить в Оберкаппеле на границе с Германией и Арнольдштайне на границе с Италией.

«Эти поставки позволят удовлетворить 45% годового спроса республики на газ», — пояснили в OMV.

Ранее в нидерландской газотранспортной компании Nederlandse Gasunie заявили, что газ в стране не станет дефицитным при остановке импорта из России, а Нидерланды смогут пережить возможное прекращение поставок природного газа из России зимой.

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