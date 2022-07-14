Продукция финского бренда Valio сменит название на Viola

Viola станет преемником финского бренда Valio, в результате чего на прилавках в продуктовых магазинах этим летом появится продукция с новым логотипом. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы компании.

«Преемником финского бренда станет Viola, которая объединит широкий локальный ассортимент свежей молочной продукции компании: молоко, йогурты, творожные сыры, сливки, сметана, творог», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что плавленый сыр Viola по-прежнему будет выходит в ярко-красной упаковке. Линейку молочной продукции и творожных сыров потребители увидят с новым логотипом Viola в синем и белом цветах.

Как пояснили в пресс-службе компании, бренд Viola выбрали в качестве ключевого, потому что он на протяжении многих лет остается одним из лидеров рынка России в категории плавленых сыров. Узнаваемость Viola в России составляет 87%.

В конце апреля стало известно, что молочный концерн Valio продаст российское производство компании «Велком» после ухода из России. Отмечалось, что «Велком» получит права на бренд Viola и завод по выпуску плавленых и полутвердых сыров в Московской области.

«Viola» — это торговая марка финской компании Valio. Плавленые сыры под этим брендом появились на финском рынке в 1934 году.