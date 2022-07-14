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Макрон призвал готовиться к остановке поставок газа из России

Президент Франции Макрон призвал готовиться к «жесткому сценарию» без поставок газа из РФ

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Gonzalo Fuentes/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалам TF1 и France 2 заявил, что его страна должна подготовиться к жесткому сценарию на случай, если Россия прекратит поставки газа во Францию, передает РИА «Новости»

Макрон признался, что Франции придется сложно, если она останется без российского газа.

«Это очень жесткий сценарий, но нам нужно быть готовыми к нему», — сказал он.

Также французский лидер назвал прекращение подачи газа по трубопроводу «Северный поток — 1» частью «гибридной войны», обвинив Россию в решении «обрезать связи». По его мнению, остановка подачи газа через «Северный поток» — это не санкции Запада, а желание Москвы использовать топливо в качестве оружия.

Ранее Bloomberg сообщал, что Эммануэль Макрон в скором времени должен встретиться с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммадом ибн Заид Аль Нахайяном, который собирается приехать в Париж. Основной темой переговоров лидеров двух стран должен стать вопрос замещения энергоресурсов из России, в частности нефти, что сейчас является серьезной проблемой для Парижа на фоне решения Евросоюза о введении частичного эмбарго на российские энергоресурсы.

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