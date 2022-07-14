Забастовка портовых работников началась в крупнейших портах Германии

Забастовки портового персонала начались в крупнейших гаванях Германии, протестующие выступают за повышение оплаты труда, передает ТАСС, ссылаясь на объединенный профсоюз работников сферы услуг ФРГ.

«В ходе переговоров с Центральным союзом немецких портов (ЦНП) по вопросу повышения оплаты труда портовых работников соглашения достичь не удалось, они были приостановлены», — говорится в заявлении рабочей организации.

В документе добавляется, что по этой причине тысячи сотрудников в различных гаванях ФРГ должны присоединиться к 48-часовой забастовке

Работники требуют повышения заработной платы на €1,2 в час и инфляционной компенсации в размере 7,4% в случае, если трудовой договор заключен на срок более 12 месяцев.

Ранее профсоюзы преподавателей Панамы объявили всеобщую трехдневную забастовку, требуя от правительства заморозить цены на продукты и топливо.