Макрон назвал остановку «Северного потока» частью «гибридной войны»

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что прекращение подачи газа по трубопроводу «Северный поток — 1» является частью «гибридной войны». Об этом глава государства сказал в эфире телеканала France2.

По его словам, решение «начать обрезать связи» приняла Россия.

«Остановка подачи газа по нему («Северному потоку») — это сигнал, что Россия использует этот газ как элемент гибридной войны. <…> Это не последствия наших санкций, а желание использовать газ как оружие», — высказал мнение французский лидер.

Поставки топлива по «Северному потоку – 1» — ключевому маршруту из России в Европу – прекратились 11 июля из-за начала техобслуживания, которое продлится до 21-го числа этого месяца. В связи с этим Европа получает российский газ только через Украину.

В дальнейшем правительство Канады приняло решение вернуть в Германию подпадающие под санкции турбины для газопровода «Северный поток — 1». ЕС выступил против этого, в результате чего премьер-министр Канады Джастин Трюдо вынужден был встать на защиту кабмина.