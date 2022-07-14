Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Директор госпитализированного Ивана Краско рассказал о состоянии актера 13:05
Рогов: референдум о вхождении Запорожской области в состав РФ пройдет... 13:04
Состоялась премьера трагикомедии «Может быть, когда-нибудь...» с Евгением... 13:02
В Эстонии заявили о готовности ЕС делать для России исключения... 13:01
Путин подписал закон о контроле за деятельностью иностранных агентов 12:56
В комитете ГД по науке предложили ввести курс по глобалистике вместо... 12:56
МИД РФ: Киев предписал диппредставительствам Украины мобилизовать украинцев... 12:51
В Бурятии двое подростков застряли на горе Пик Любви 12:50
Глава МИД Британии Трасс пообещала в случае избрания премьером противостоять России 12:49
В американском зоопарке верблюд покусал сотрудников и стал фигурантом расследования 12:49
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

IKEA остановила прием и доставку онлайн-заказов в Москве и Петербурге

close
100%
Антон Денисов/РИА «Новости»

Ретейлер IKEA в России сообщил, что в ближайшее время оформление и доставка товаров в Москве и Санкт-Петербурге невозможны. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

«К сожалению, оформить заказ в Москве и Санкт-Петербурге пока не получится, так как все интервалы для доставки и самовывоза на ближайшее время уже заняты», — сказано в заявлении.

12 июля на сайт российского отделения IKEA запустили автоматическую очередь для онлайн-покупок. Пользователей просят не обновлять страницу, чтобы не оказаться снова в конце очереди.

5 июля сайт IKEA столкнулся с техническими проблемами после старта распродажи товаров со складов в России. Возможность онлайн-шоппинга оказалась временно недоступна. На следующий день на сайте появилась страница, на которой предлагалось оставить заявку для оформления заказа, но при попытке появлялось сообщение: «автор формы уже закончил сбор данных и закрыл эту форму».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть