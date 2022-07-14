IKEA остановила прием и доставку онлайн-заказов в Москве и Петербурге

Ретейлер IKEA в России сообщил, что в ближайшее время оформление и доставка товаров в Москве и Санкт-Петербурге невозможны. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

«К сожалению, оформить заказ в Москве и Санкт-Петербурге пока не получится, так как все интервалы для доставки и самовывоза на ближайшее время уже заняты», — сказано в заявлении.

12 июля на сайт российского отделения IKEA запустили автоматическую очередь для онлайн-покупок. Пользователей просят не обновлять страницу, чтобы не оказаться снова в конце очереди.

5 июля сайт IKEA столкнулся с техническими проблемами после старта распродажи товаров со складов в России. Возможность онлайн-шоппинга оказалась временно недоступна. На следующий день на сайте появилась страница, на которой предлагалось оставить заявку для оформления заказа, но при попытке появлялось сообщение: «автор формы уже закончил сбор данных и закрыл эту форму».