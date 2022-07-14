Россия сможет разобраться с вопросом поставок газа в европейский регион уже 21 июля 2022 года. Об этом сообщает китайская Sina.

РФ решит судьбу стран Евросоюза 21 июля 2022 года. При этом в этот же день пройдет заседание Европейского Центробанка, где будет решаться вопрос об ужесточении кредитно-денежной политики и повышении ключевой ставки. Кроме того, в этот же день должен выйти из ремонта «Северный поток», отметили в публикации.

В агентстве указали, что европейские лидеры сейчас опасаются, что «Газпром» решит прекратить поставки газа в Евросоюз из-за антироссийских санкций. Если же это действительно произойдет, то европейская экономика окажется под серьезным ударом.

В статье добавили, что для Европы вопрос поставок газа из России является более важным и приоритетным, чем решение по повышению ключевой ставки.

13 июля ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что для полного отказа от российского газа Европе придется остановить почти всю промышленность.