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Президент Казахстана поручил создать хорошие условия для компаний, покинувших РФ

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Официальный сайт президента Казахстана/Reuters

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству создать надежные условия для привлечения иностранных компаний, которые покидают рынок России. Об этом глава государства сказал 14 июля на расширенном заседании кабмина, передает РИА «Новости».

«Каждая вторая из почти 1 400 крупных зарубежных компаний приостановила деятельность или полностью ушла с российского рынка. Правительству следует создать благоприятные условия для их релокации в Казахстан», — заявил казахстанский лидер.

По его словам, это предоставит республике хорошие возможности для наращивания производства товаров средних и верхних переделов.

Токаев напомнил, что ранее попросил правительство подготовить инвестиционные проекты в сфере обрабатывающей промышленности и отработать их с потенциальными инвесторами. Глава Казахстана добавил, что эта работа пока еще ведется в режиме переговоров, конкретных результатов пока мало, новых проектов еще нет.

Накануне президент Абхазии Аслан Бжания заявил, что республика может быть задействована для ввоза в Российскую Федерацию товаров из стран, которые ввели антироссийские санкции.

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