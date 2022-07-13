Президент Молдавии отвергла возможность переговоров с РФ по газу

Президент Молдавии Майя Санду отвергает возможность обсуждения с российским руководством более выгодных контрактов на газ, сообщает ТАСС.

Она заявила в интервью телеканалу «Молдова-1», что не жалеет, что не поехала в Москву за более выгодным контрактом.

«Мы получили контракт [с Газпромом], который могли получить. Я не готова «продать» часть страны, чтобы полгода покупать газ дешевле», — сказала Санду.

Она также заявила, что «сейчас всем тяжело», но Молдавия — независимая страна и нужно этого придерживаться.

В мае вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил о желании Кишинева пересмотреть условия контракта с «Газпромом». В стране с ноября прошлого года стоимость газа для потребителей выросла в среднем с 4 леев ($0,2) до 18 леев ($0,9) за 1 куб. м газа. 13 июля газораспределительная компания «Молдовагаз» анонсировала очередное подорожание до 29 леев ($1,5 доллара), сообщает Sputnik.