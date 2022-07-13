В ЦБ ожидают, что спад экономики России будет менее глубоким, но более длительным

Спад в российской экономике будет менее глубоким, чем ожидалось несколько месяцев назад, но более продолжительным. Такой прогноз дают аналитики Банка России в бюллетене «О чем говорят тренды».

В документе отмечается, что экономика страны в мае-июне стабилизировалась «при высокой неоднородности динамики в разных отраслях».

«Процесс структурной трансформации идет нелинейно и с разной скоростью в зависимости от степени влияния внешних ограничений. В результате экономический спад окажется менее глубоким, чем предполагалось несколько месяцев назад, но более растянутым во времени», — говорится в бюллетене.

По данным оперативных индикаторов, пишут аналитики, экономика страны сравнительно плавно прошла первый этап подстройки к изменившимся внешним условиям, и в мае-июне экономическая активность прекратила снижаться. В то же время в ЦБ предупредили о сохранении «значительных рисков», связанных со снижением производства и предложения. При усилении этих факторов потенциал экономики страны может уменьшиться «по мере дальнейшего сокращения запасов сырья, материалов, комплектующих и выработки ресурса действующего оборудования», подчеркнули в ЦБ. Там отметили, что это потребует ускорения перестройки импортных логистических цепочек и активизации процесса структурной трансформации российской экономики «для частичного восстановления утраченного потенциала».

Накануне индекс Мосбиржи упал до минимумов с начала спецоперации на Украине. Центральный банк России в обзоре рисков финансовых рынков указал, что снижались и отраслевые индексы, за исключением телекоммуникаций (+9%), электроэнергетики (+3%) и строительных компаний (+13%).