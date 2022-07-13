Газета FAZ написала, что в случае остановки поставок газа из России евро настигнет удар

Если Россия полностью остановит поставки газа в страны Евросоюза, то европейскую валюту ждет серьезный удар. Об этом написал редактор отдела экономики издания Frankfurter Allgemeine Zeitung Даниэль Мор.

«Из-за нехватки газа в Европе может начаться инфляционная рецессия. Такой сценарий стал бы идеальным штормом для евро», — отметил автор.

Он напомнил, что на этой неделе курс евро сначала сравнялся, а затем впервые с 2002 года опустился ниже курса доллара.

Обозреватель полагает, что предсказать дальнейшую судьбу евро невозможно. Валюта может несколько отыграть в нынешних условиях. Но если российская сторона вовсе перекроет поставки газа, «карты снова смешаются».

В мае остановились поставки по магистрали «Ямал — Европа». В июле снизилась прокачка по двум другим основным коридорам – «Северному потоку» и украинской газотранспортной системе. Из-за технических работ снизился объем поставок по «Турецкому потоку».

Ранее 13 июля агентство Bloomberg написало, что Евросоюз ждет конец света при прекращении поставок газа из России.