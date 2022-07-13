Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Пушилин: Британия и Марокко не обращались к властям ДНР по поводу своих... 18:45
Владелец автосалона в Ростове-на-Дону обманул клиентов на 35 млн рублей 18:44
Bloomberg сообщило, что ЕС разрабатывает меры на случай остановки поставок газа... 18:42
«Молдовагаз» просит регулятора цен повысить тарифы на газ 18:41
Тарпищев назвал полным бредом возможное отстранение российских теннисистов от... 18:35
В Пулково самолет из Новосибирска не садился из-за принятых за парашютиста... 18:33
Завершился первый тур выборов нового лидера британских консерваторов 18:25
Baza: в Подмосковье неизвестный бросил в здание военкомата два «коктейля... 18:24
Суд постановил арестовать муниципального депутата Яшина до 12 сентября 18:19
Заявивший об уголовном деле против Галкина экс-депутат сослался на информацию... 18:18
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Премьер Польши Моравецкий призвал нарастить добычу угля в стране

close
100%
Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал горнодобывающие компании страны увеличить добычу угля, предупреждая, что ситуация в энергетике в ближайшие годы будет сложной. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что к «угольной» энергетике в своих «аварийных» планах решили вернуться такие страны как Германия, Австрия, Нидерланды и Италия.

«Я попросил представителей Польской горнодобывающей группы и компании «Таурон» о повышении добычи, о том, чтобы максимально повысить эффективность добычи», — рассказал премьер, добавляя, что также распорядился провести обзор возможностей для увеличения добычи в ряде шахт, «даже если это потребует определенных дополнительных вложений».

По его оценке, Польше необходимо добыть еще полмиллиона тонн угля, который в настоящее время поставляется в страну «со всего мира». Моравецкий также подчеркнул, что ситуация в энергетическом секторе «в ближайшие пару лет будет тяжелой».

«Энергетический уголь, уголь для домохозяйств — дефицитный товар. Чем больше мы добудем здесь в Силезии (польский горнодобывающий регион — прим. ред.), тем меньше нам придется импортировать», — пояснил он.

Ранее сообщалось, что во Франции энергетические компании переводят котлы на мазут на случай сокращения поставок и дефицита газа.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть