Премьер Польши Моравецкий призвал нарастить добычу угля в стране

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал горнодобывающие компании страны увеличить добычу угля, предупреждая, что ситуация в энергетике в ближайшие годы будет сложной. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что к «угольной» энергетике в своих «аварийных» планах решили вернуться такие страны как Германия, Австрия, Нидерланды и Италия.

«Я попросил представителей Польской горнодобывающей группы и компании «Таурон» о повышении добычи, о том, чтобы максимально повысить эффективность добычи», — рассказал премьер, добавляя, что также распорядился провести обзор возможностей для увеличения добычи в ряде шахт, «даже если это потребует определенных дополнительных вложений».

По его оценке, Польше необходимо добыть еще полмиллиона тонн угля, который в настоящее время поставляется в страну «со всего мира». Моравецкий также подчеркнул, что ситуация в энергетическом секторе «в ближайшие пару лет будет тяжелой».

«Энергетический уголь, уголь для домохозяйств — дефицитный товар. Чем больше мы добудем здесь в Силезии (польский горнодобывающий регион — прим. ред.), тем меньше нам придется импортировать», — пояснил он.

Ранее сообщалось, что во Франции энергетические компании переводят котлы на мазут на случай сокращения поставок и дефицита газа.