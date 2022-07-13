Глава Минфина США обсудила с вице-премьером КНР лимит цен на российскую нефть

Глава Минфина США Джанет Йеллен сообщила, что обсуждала с вице-премьером КНР Лю Хэ в ходе их недавней встречи по интернету перспективу установления предельной цены на нефть из России. Об этом пишет издание Wall Street Journal со ссылкой на заявление самого министра.

По словам Йеллен, по итогам обсуждения стороны договорились, что будут «продолжать работу» на данном направлении.

«Они выслушали нас и выразили готовность к дальнейшему обсуждению данного вопроса», — сказала глава американского Минфина, которая сейчас находится с визитом в Токио.

Накануне сообщалось, что министры финансов США и Японии Джанет Йеллен и Шуничи Судзуки обсудят возможное ограничение цен на российскую нефть.

Ранее 13 июля в МИД России предупредили, что введение «ценового потолка» на российские энергоносители вызовет только усугубление энергетического кризиса на Западе.

По словам директора департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрия Биричевского, нынешнее положение дел не предполагает прогнозирования будущей ситуации — Евросоюз планирует резко сократить закупки российского газа и одновременно с этим происходит стремительный рост цен на энергоносители.