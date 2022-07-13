Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Пушилин: Британия и Марокко не обращались к властям ДНР по поводу своих... 18:45
Владелец автосалона в Ростове-на-Дону обманул клиентов на 35 млн рублей 18:44
Bloomberg сообщило, что ЕС разрабатывает меры на случай остановки поставок газа... 18:42
«Молдовагаз» просит регулятора цен повысить тарифы на газ 18:41
Тарпищев назвал полным бредом возможное отстранение российских теннисистов от... 18:35
В Пулково самолет из Новосибирска не садился из-за принятых за парашютиста... 18:33
Завершился первый тур выборов нового лидера британских консерваторов 18:25
Baza: в Подмосковье неизвестный бросил в здание военкомата два «коктейля... 18:24
Суд постановил арестовать муниципального депутата Яшина до 12 сентября 18:19
Заявивший об уголовном деле против Галкина экс-депутат сослался на информацию... 18:18
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Глава Минфина США обсудила с вице-премьером КНР лимит цен на российскую нефть

close
100%
Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Глава Минфина США Джанет Йеллен сообщила, что обсуждала с вице-премьером КНР Лю Хэ в ходе их недавней встречи по интернету перспективу установления предельной цены на нефть из России. Об этом пишет издание Wall Street Journal со ссылкой на заявление самого министра.

По словам Йеллен, по итогам обсуждения стороны договорились, что будут «продолжать работу» на данном направлении.

«Они выслушали нас и выразили готовность к дальнейшему обсуждению данного вопроса», — сказала глава американского Минфина, которая сейчас находится с визитом в Токио.

Накануне сообщалось, что министры финансов США и Японии Джанет Йеллен и Шуничи Судзуки обсудят возможное ограничение цен на российскую нефть.

Ранее 13 июля в МИД России предупредили, что введение «ценового потолка» на российские энергоносители вызовет только усугубление энергетического кризиса на Западе.

По словам директора департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрия Биричевского, нынешнее положение дел не предполагает прогнозирования будущей ситуации — Евросоюз планирует резко сократить закупки российского газа и одновременно с этим происходит стремительный рост цен на энергоносители.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть