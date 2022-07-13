МВФ допустил дальнейшее ухудшение экономической ситуации в мире

Риски спада мировой экономики могут значительно усугубить и без того сложную ситуацию в мире. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на доклад Международного валютного фонда (МВФ), выход которого приурочен к встрече G20 15-16 июля.

«Перспективы развития мировой экономики значительно ухудшились, а инфляция остается высокой», — отмечают авторы отчета, в котором сравнивают нынешние показатели с апрельскими.

В документе указывают, что второй квартал 2022 года (апрель-июнь) оказался «очень слабым» экономически. Инфляция вышла за рамки сферы продуктов и энергоносителей. Доллар стал укрепляться на фоне оттока капитала из стран с развивающейся экономикой. Это оказало давление на «уязвимые экономики».

Кроме того, в отчете говорится, что проблемы с продовольственной безопасностью быстро усиливаются, что может разрушительно влиять на беднейшие слои населения.

Ранее 13 июля сообщалось, что МВФ ухудшил прогноз по росту ВВП Соединенных Штатов на 2022 год до 2,3%. В публикации отмечается, что прогноз по росту ВВП США понизили по сравнению с апрельскими оценками на 1,4% и 1,3% в нынешнем и следующем году.