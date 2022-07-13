В Минобороны сообщили детали переговоров по вывозу зерна из черноморских портов

Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что представители российского военного ведомства в Стамбуле принимают участие в переговорах с коллегами из Турции, Украины и ООН по вопросу вывоза сельхозпродукции из черноморских портов, передает РИА «Новости».

«Российской делегацией подготовлен и представлен для рассмотрения пакет предложений по скорейшему практическому решению данного вопроса», — отметил Конашенков.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба утверждал, что соглашение по экспорту зерна между российской и украинской стороной практически достигнуто.

Источники в российском дипломатическом ведомстве также сообщали, что консенсус по вопросу вывоза зерна с Украины между российской и украинской стороной на переговорах в Стамбуле очень близок.