Reuters: Германия ждет прямого, но трудного диалога с РФ на встрече глав Минфинов G20

Германия рассчитывает на более открытый и прямой диалог с Россией на предстоящей встрече министров финансов стран «Большой двадцатки» (G20). Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

«В этот раз большинство захочет использовать другой подход после случившегося в апреле», — сказал один из источников, комментирую бойкот, устроенный России Великобританией, США и Канадой.

Должностные лица ряда стран покинули проходившую 20 апреля в Вашингтоне встречу глав министерств финансов и центральных банков стран — членов «Большой семерки» (G7) во время выступления главы Минфина РФ Антона Силуанова. В их числе была министр финансов США Джанет Йеллен, а также министры из Великобритании и Канады. После этого представители стран G7 провели отдельную встречу. По ее итогам они обнародовали совместное заявление, в котором в том числе посетовали на участие Российской Федерации в финансовой «двадцатке» на фоне специальной военной операции на Украине.

13-14 июля на острове Бали в Индонезии пройдет встреча заместителей глав Минфинов и управляющих центральными банками стран Группы двадцати (G20).

Ранее сообщалось, что финансисты G20 не планируют обсуждать ситуацию на Украине.