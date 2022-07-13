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В Японии попросили США и Австралию увеличить поставки СПГ из-за событий на Украине

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Depositphotos

США и Австралии необходимо нарастить поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Японию из-за проблем на рынке, созданных ситуацией на Украине. Об этом заявил министр экономики страны Коити Хагиуда, передает Reuters.

«Я снова попросил США и Австралию, которые разделяют ценности Японии, увеличить производство и обеспечить стабильные поставки СПГ», — отметил Хагиуда.

По его словам, США и Австралия отнеслись с пониманием к запросу со стороны Японии. При этом он подчеркнул, что мировой рынок СПГ сейчас находится под давлением из-за событий на Украине.

7 июля ТАСС со ссылкой на японскую газету Yomiuri сообщил, что пожар и остановка работы СПГ-терминала Freeport LNG в Техасе может осложнить неблагоприятную обстановку для японских компаний в случае прекращения работы с проектом «Сахалин — 2».

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