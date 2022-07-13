Бжания заявил, что Абхазия может быть задействована для параллельного импорта товаров в РФ

Президент Абхазии Аслан Бжания заявил, что республика может быть задействована для ввоза в Российскую Федерацию товаров из стран, которые ввели антироссийские санкции. Об этом глава государства сказал на встрече в правительстве Башкирии 13 июля, передает «Интерфакс».

По его словам, эту тему стоит выдвинуть на обсуждение.

«У нас два порта, мы имеем выход к другим государствам. Это одно из направлений, которым можно было бы воспользоваться», — заявил политик.

В настоящее время делегация из Абхазии во главе с президентом Бжанией находится с рабочей поездкой в Уфе.

Ранее сообщалось, что Минпромторг дополнил перечень товаров параллельного импорта продукцией брендов Siemens, BMW и Lego.

В начале июля министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что российским компаниям могут разрешить параллельный импорт автомобилей вне зависимости от решения производителей транспортных средств.