Глава Ассоциации российских банков: нужно наладить прием карт «Мир» везде, где это возможно

Прием карт «Мир» нужно обеспечить на территории дружественных России стран, в том числе бывшего СНГ и государств юго-запада Азии. Об этом в интервью «Газете.Ru» заявил президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян.

«На территории всех постсоветстских стран и в странах Ближнего Востока. Сейчас нужно наладить прием карт «Мир» везде, где это возможно», — отметил Тосунян.

Сейчас карты «Мир» принимаются в России, а также в Армении, Абхазии, Южной Осетии, Белоруссии, Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане, Турции. Чтобы расплатиться картой «Мир», необходимо иметь при себе пластиковый носитель или мобильное устройство с возможностью бесконтактной оплаты.

Тосунян не исключил, что американские платежные системы Visa и MasterCard вернутся в Россию.

«Я уверен, что все восстановится. Но лично я уже буду относиться к картам этих платежных систем без пиетета. И скорее всего выберу карту той системы, которая повела себя более ответственно», — сообщил Тосунян.

Visa и MasterCard сообщили о своем уходе из России 10 марта. Все карты этих платежных систем, выпущенные российскими банками, работают в прежнем режиме. Большинство кредитных организаций сделали такие карты бессрочными. Но ими нельзя расплачиваться за рубежом и в иностранных интернет-магазинах. Также карты Visa и Mastercard невозможно будет использовать в сервисах Apple Pay и Google Pay.

Доля карт платежной системы «Мир» на рынке в России за четыре месяца выросла с 32% до 35%. Об этом на ПМЭФ сообщил глава Национальной системы платежных карт Владимир Комлев. По его прогнозу, количество карт «Мир» будет достаточно быстро нарастать по сравнению с картами ранее ушедших из России платежных систем.