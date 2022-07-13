Кулеба считает, что Россия и Украина в «двух шагах» от соглашения по зерну

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба утверждает, что соглашение по экспорту зерна между российской и украинской стороной практически достигнуто, сообщает El Pais.

«Украина готова экспортировать свое зерно на международный рынок. Мы находимся в двух шагах от достижения соглашения с Россией <...> Мы находимся в завершающей фазе, и сейчас все зависит от России. Если они действительно захотят, скоро начнется экспорт зерна», — считает Кулеба.

Ранее дипломатический источник РИА «Новости» сообщил, что надежды на консенсус по вопросу вывоза зерна с Украины очень высоки.

Глава минобороны Турции Хулуси Акар до этого объявил о встрече с РФ, Украиной и ООН по зерну 13 июля в Стамбуле.